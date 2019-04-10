Mas ainda há uma diferença que os cervejeiros ficam muito de olho: o tipo de cerveja a se degustar. Se no verão as cervejas mais leves costumam ser uma ótima alternativa para se refrescar, no outono, as cervejas mais indicadas são aquelas de sabores mais intensos e teor alcoólico mais elevado. A dica é do mestre cervejeiro da Ashby, Alexandre Vaz: "Os rótulos que mais combinam com essa estação são as cervejas Strong Ale, Pale Ale e Porter".