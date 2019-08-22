Desde a chegada do inverno, a casa oferece um cardápio exclusivo com 5 opções do prato: Missô Lámen (a partir de R$ 28) – o mais encorpado, feito com caldo de frango e temperado com pasta de soja fermentada; Shiô (a partir de R$ 22), de caldo de frango e temperado com sal e molho soja branco; Tonkotsu (a partir de R$ 26), de caldo de porco; Shoyu (a partir de R$ 25), feito com caldo de frango e molho shoyu; e Vegetariano (a partir de R$ 21), com caldo à base de legumes. São 2 tamanhos do prato: small size e individual (bastante farto). O menu degustação com os 5 lámens sai a R$ 45 por pessoa.