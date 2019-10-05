Sua massa, bastante hidratada e de longa fermentação, é sempre aberta a mão. Os discos têm borda mais alta, dourada e crocante, e as fatias, elásticas e estruturadas, são perfeitas para comer com as mãos. A farinha de trigo usada na receita é do tipo 00, mais fina e pura, e o molho é de tomate italiano tipo san marzano. Por cima dele, usa-se muçarela de búfala ou fior di latte.