Especializado em frutos do mar na Mata da Praia, o restaurante Cia do Caranguejo realiza o 2º Festival da Lagosta, nos dias 5 e 12 de outubro. Nesses dois sábados, das 11h30 à meia-noite, a casa vai oferecer um cardápio especial de oito pratos à base de lagosta. Cada um custa R$ 120 e serve de duas a três pessoas. Entre as opções, há moqueca de cauda de lagosta (acompanhada por arroz, pirão e moquequinha de banana) e uma combinação de lagosta e camarões com legumes grelhada na chapa e servida com arroz de brócolis. O estrogonofe de lagosta, com arroz e batata palha, também é uma pedida. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.