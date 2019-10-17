Um deles é o congresso Mesa Tendências, em que o chef vai apresentar o Quinta dos Manacás como um modelo de sustentabilidade para restaurantes e demonstrar preparações inovadoras, como shoyu de castanhas portuguesas, de pinhão e de café, todos feitos na propriedade, em São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante. Já no Mesa ao Vivo, o tema da aula será um prato à base de raízes diversas e exóticas, entre as quais estão pastinaca (semelhante a cenoura, porém mais doce) e variedades de rabanete e beterraba, também cultivadas nas hortas do restaurante.