A tradicional Festa das Paneleiras de Goiabeiras chega à 25ª edição neste fim de semana com uma extensa programação musical e gastronômica. Além das apresentações de congo e música popular, de sexta a domingo, o Galpão das Paneleiras terá 30 barracas de comidas típicas, com itens a partir de R$ 4. Estarão à venda moquecas de dourado, de cação e de badejo com pirão e arroz (em porções individuais de R$ 20 ou para até 4 pessoas), torta capixaba (R$ 25, na embalagem individual descartável), peixe e camarão fritos, churrasquinho, feijão tropeiro, caldos e outros quitutes. Nos três dias, a comercialização de panelas de barro começa às 10h. Já a venda de comidas típicas será das 18h às 23h na sexta, das 12h às 23h no sábado e das 12h às 19h no domingo. O galpão fica na Rua Silvana Rosa 55, Goiabeiras, Vitória.