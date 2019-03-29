O que tem: Há cerca de dois anos a padaria aposta em fornadas diárias de pães de fermentação natural. Por lá, os responsáveis se especializaram com o renomado mestre-padeiro Rogério Shimura para elaborar o menu de pães. Entre os mais requisitados, estão o pão português, o pão de azeite e as ciabattas de azeitona e integral, além do pão de nozes com uva passa. As cestas recebem os pães quentinhos todos os dias, entre 13h e 14h. Os pães são vendidos no peso, e custam a partir de R$ 28 (o quilo). As ciabattas, por exemplo, são cascudinhas e têm a massa mais macia, e cada unidade pesa, em média, de 280 a 300g.