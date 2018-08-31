Com aromas e sabores tão variados, sabemos que uma cerva sempre pede um acompanhamento. Como combinar o alimento com o tipo de bebida e vice-versa? Alguns especialistas explicam que cervejas claras e leves são como o vinho branco, indo bem com peixes. As cervejas escuras e robustas são como vinho tinto, que tem melhor companhia com carnes.