A primeira delas é a feira de exposição de fornecedores do setor. Lá, os visitantes poderão conhecer diferentes tipos de equipamentos e maquinários, além de produtos voltados para as fábricas. O Harmoniza Beer será um espaço dedicado às marcas de todo o Brasil, para comercialização de seus rótulos. Além disso, a feira ainda terá palestras sobre o mercado e troca de experiências entre profissionais. Ainda é possível participar da programação e todas as informações estão disponíveis em www.abracerva.com.br.