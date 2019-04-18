No Bendito Bistrô, na Praia do Canto, a chef Mônica Pimentel dá alternativas para quem não abre mão do bacalhau e também para quem quer algo mais leve. No primeiro caso, a sugestão é o bacalhau com natas e arroz de brócolis e açafrão (R$ 79, para duas pessoas). Já no segundo caso, a dica é a lagosta grelhada que chega à mesa com mix de folhas verdes e pururuca de cogumelos (R$ 69, individual).