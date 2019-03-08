“Vejo meus erros todos os dias. Tem quem se ache perfeito, mas eu penso que continuo aprendendo. Hoje, o reconhecimento do público é muito gratificante, porque vejo que colho frutos do meu trabalho. Aprendi a comandar, a ser forte, a ter mais disposição. Na verdade, eu vejo que em alguns dias a gente não tem muita opção: é ser forte ou ser forte. E assim a gente segue!”, afirma.