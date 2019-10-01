Restaurante argentino mais concorrido do eixo Mata da Praia-República, o La Dolina completa sete anos no próximo dia 26 de outubro, mas as comemorações já começaram. A partir desta terça (1/10), até o último dia deste mês, a casa criada pelos chefs Ivan di Cesare e Emilio Recchia terá um cardápio recheado de atrações para seus frequentadores, nas noites de terça a quinta.
"Neste ano, vamos comemorar convidando amigos para cozinhar com a gente e parceiros que acompanham a nossa trajetória de perto. Como temos muito movimento nos finais de semana, colocamos atrações especiais na terça, na quarta e na quinta para os clientes curtirem com mais tranquilidade", explica Ivan Di Cesare.
Além das empanadas, carnes e drinques que fazem a fama do restaurante, o aniversário traz novidades de outras casas consagradas, preparadas por um time de peso da gastronomia capixaba. Os chefs Bárbara Verzola, Pablo Pavón, Juarez Campos, Flávia Gama, Luiz Felipe Torezani e João Mendes são os convidados de Ivan e Emilio para cozinhar no La Dolina., revezando-se nos dias 2, 9, 15 e 23 de outubro.
Outro destaque da programação são os drinques comemorativos criados pelos bartenders da casa com o gim Dry Cat e a cachaça Santa Terezinha, ambos produzidos no Estado. O fim de semana do aniversário, 26 e 27/10, terá um evento especial. "Pensamos até em fazer algo na rua, mas ainda não está definido. De qualquer forma, vai ser uma boa surpresa", promete Ivan. Confira a programação completa: