Outro destaque da programação são os drinques comemorativos criados pelos bartenders da casa com o gim Dry Cat e a cachaça Santa Terezinha, ambos produzidos no Estado. O fim de semana do aniversário, 26 e 27/10, terá um evento especial. "Pensamos até em fazer algo na rua, mas ainda não está definido. De qualquer forma, vai ser uma boa surpresa", promete Ivan. Confira a programação completa: