Pão, salsicha, mostarda e só. O estilo basicão do cachorro-quente nos Estados Unidos, país onde foi criado, passa longe do que agrada aos brasileiros. Por aqui, quanto mais molho e recheio ele tiver, melhor. Mas além do dogão de rua e de lanchonetes com self-service que despontaram nos anos 1990 (caso do Mister Dog, em Jardim da Penha, com mais de 20 recheios disponíveis), uma nova geração de hot dogs ganha destaque nos menus. Feito com recheios mais elaborados e salsicha vegana ou de carne pura (com pouco ou nenhum aditivo químico), o cachorro-quente especial invadiu hamburguerias famosas para conquistar uma clientela exigente e fiel.