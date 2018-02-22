Com ambiente aconchegante em um charmoso casarão no Barro Vermelho, o bar é uma das novidades na Capital e tem uma boa carta de drinques. Por lá, o gim entra em cena no Soundgarden, preparado com maçã verde, maçã vermelha, banana prata e licor de pêssego (R$ 26). Uma outra boa pedida é o Magical Mystery Tour, uma referência ao disco dos Beatles. A bebida é feita com uma infusão de gim com chá de romã, pêssego em calda e suco de limão (R$ 23). Serviço: Abre de terça a sábado, das 18h à 0h. Rua Doutor Guilherme Serrano, 191, Barro Vermelho, Vitória. (27) 99232-5577.