Porém, o evento será dividido em duas etapas: a primeira começou nesta quinta-feira (28) e vai até domingo (31); a segunda segue entre os dias 4 e 7 de abril. Segundo a organização, mais de 6 cervejarias estarão presentes no festival. Além disso, oito bancadas de carne prometem saciar a fome dos presentes. A entrada é gratuita e os pratos tem preços especiais, a partir de R$ 25.