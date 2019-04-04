Dentre as atrações gastronômicas estão a famosa torta capixaba feita pelo restaurante Regina Mares, o arroz de mariscos, casquinha de siri, espetinhos de frutos do mar do Caranguejo do Assis, e muito mais. Já o Chef Casé Salles preparou um cardápio cheio de novidades para os paladares mais curiosos: Chu-chi-pla, um filé de peixe com curry verde e leite de coco, acompanhado de purê de banana da terra, patacones de camarão e porco (prato Vietnamita), Cassoulet de Frutos do Mar e Spring Roll de Siri.