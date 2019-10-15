Sempre concorridos, os petiscos e os pratos custam entre R$ 10 e R$ 20 (a porção individual) e já podem ser comprados com antecedência pelo site da ANV. "Já aconteceu de alguns pratos esgotarem antes do final, por volta das 21h, então, começamos a trabalhar com venda antecipada. Quem for ao evento também vai poder comprar na hora, mas alguns itens têm produção limitada e não queremos que ninguém fique sem provar", explica o presidente da associação, Antonio Nokai, especialista em sashimi.