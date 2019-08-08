Bolinhos de Polenta recheado com Rabada, Nhoque de Vatapá com molho de camarão, Peroá com batata frita, Barriguinha marinada no whisky, Moela, Torresmo, Kieber e muitos outros pratos estarão disponíveis para a galera degustar. De acordo com a produção, são mais de 50 itens para curtir os 8 dias de evento, uma excelente opção para levar o paizão e curtir o festival em família ou com os amigos.