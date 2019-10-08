Especial de Frutos do Mar com peroá, filé de peixe à palito (400g), camarão empanado (300g), fritas, aipim, banana, salada, farofa e molho especial, (R$ 79,90, serve 4 a 5 pessoas); Turbinado do Festival com três peroás pequenos ou filé de peixe a palito (500g) acompanha camarão empanado, fritas, aipim, salada, farofa e molho especial (R$ 64,90, serve de 3 a 4 pessoas ); Prato Praiano com três peroás pequenos ou filé de peixe a palito (500g) ou camarão empanado (500g), acompanhado por fritas ou aipim, salada, farofa e molho especial (R$ 49,90); Petisco do Mar com três peroás pequenos ou filé de peixe a palito (500g) ou camarão empanado (500g), acompanhado por salada, farofa e molho especial (R$ 39,90).