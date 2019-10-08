Camarão, lagosta, lula, polvo, mexilhão e uma boa variedade de peixes estão no cardápio de um dos eventos mais tradicionais do litoral capixaba, em Anchieta. É o Festival Capixaba de Frutos do Mar, que chega à 22ª edição nos dias 10, 11, 12 e 13 de outubro, no balneário de Iriri.
Além da gastronomia, a programação inclui shows musicais, aulas-show com chefs locais, oficinas de culinária para crianças e atividades esportivas. As atrações do festival concentram-se na área de eventos da Praia Costa Azul, que terá mais de 2 mil metros quadrados de área coberta e entrada gratuita. Por lá, os visitantes encontrarão uma praça gastronômica com pratos e petiscos que custam entre R$ 10 e R$ 79,90 (confira o cardápio dos boxes abaixo), food trucks e estandes com sobremesas, cervejas artesanais e drinques.
A praça gastronômica vai funcionar a partir das 18h na quinta e a partir das 11h de sexta a domingo. O festival também conta com atrativos em restaurantes de hotéis de Iriri, que criaram pratos especiais para seus cardápios durante o evento.
O restaurante do Hotel Espadarte, na Praia da Areia Preta, servirá duas opções: grelhada de frutos do mar (lagosta, lula, polvo, peixe e camarões acompanhados por arroz ou espaguete/R$ 180, para dois) e espaguete com frutos do mar (R$ 130, para dois). Já o restaurante do hotel Pontal das Rochas, na Costa Azul, preparou o Camarão ao Pontal das Rochas, ao creme e servido no abacaxi, acompanhado de arroz (R$ 98, para duas pessoas).
Nesta edição, uma novidade é a homenagem às famílias que fazem parte da história do balneário. Representantes de cada uma delas receberam flâmulas e banners com o nome de cada família e o ano de chegada a Iriri.
Confira a programação:
Quinta - 10/10
- 18h – Abertura da Praça Gastronômica
- 19h – Show com Paulo Ricardo (voz e violão)
- 22h – Show com Anfrizio Lima
- 0h – Encerramento
Sexta - 11/10
- 11h – Abertura da Praça Gastronômica
- 12h – Show com Pepe Martins (voz e violão)
- 16h – Aula-show: drinques e coquetéis
- 18h – Abertura oficial com a Banda Marcial Escolar e desfile das escolas Manoel de Paula Serrão, Tom & Jerry e Mateus Ernesto
- 19h – Encontro dos Chefs de Anchieta. Receita: Capixabão de Dois
- 19h40 – Aula-Show com o chef Gilson Surrage. Receita: Pérola Capixaba
- 20h – Show com Mundo & Cia
- 23h – Show com Vander Dalto
- 1h – Encerramento
Sábado - 12/10
- 11h – Abertura da Praça Gastronômica
- 12h – Show com Paulo Ricardo e Banda
- 16h – Oficina gastronômica infantil EFTUR
- 19h – Aula-show com o chef Marcos Calheiro. Receita: Cuscuz marroquino, camarão e bacon
- 19h40 – Aula-Show com o chef Gilson Surrage. Receita: Paella Marineira, prato símbolo do festival
- 21h – Show com Floyd Acústico
- 23h – Show com Marcelo Ribeiro
- 1h – Encerramento
Domingo - 13/10
- 7h - Café da manhã 4° Pedal MTB Iriri
- 8h - Início do percurso do Pedal MTB Iriri
- 11h – Abertura da Praça Gastronômica
- 12h – Show com Duda Felipe Acústico
- 15h – Aula-show: chope
- 16h – Show com Natália Menezes
- 19h – Show com Concerto em Violino
- 20h – Show com a banda Retratos da Nossa Gente
- 22h – Show com Gabriel Resende
- 0h30 – Encerramento