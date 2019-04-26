Uma das especialistas que apostou no ramo é a chef Evelize Fraga, que hoje comanda um centro gastronômico próprio. Também publicitária por formação, Evelize encontrou-se no ramo dos bolos e doces artísticos em geral e há quase 20 anos atua na área. No centro gastronômico, que fica no bairro Soteco, em Vila Velha, ela oferece cursos práticos básicos, como a introdução à chocolateria para iniciantes, e também opções mais elaboradas, com aulas exclusivas no estilo consultoria – estes mais indicados para quem já atua na área e quer aprimorar as técnicas.