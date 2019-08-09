O empresário Júlio Motta, de 36 anos, já está à procura de um programa para o domingão. "Cada ano é uma maluquice. A gente decide o que fazer em cima da hora, mas a certeza é que vamos passar esse dia em família, pois, além de ser pai de uma menina espoleta, ligada nos 220 volts, tenho um pai que é um super-herói", suspira. Para situar, a “garota ligada nos 220 volts” é a Sabrina, de oito anos, e o "pai-herói" é Jenilson, de 67.