O que vai ter: A casa aproveitou para unir o útil ao agradável: vai celebrar um ano de existência durante a festa de São Patrício realizada neste sábado (16). O evento começa às 15h, simultaneamente nas unidades de Jardim Camburi e Vila Velha e também na Vikings Cervejaria, na Praia do Canto. Das 18h à 0h, uma van vai ser disponibilizada aos convivas que quiserem circular entre os três locais, para que conheçam e também participem do evento. Para ter acesso, basta consumir R$ 30 ou mais das “recargas” de bebidas disponíveis nas torneiras. Além disso, também haverá brincadeiras e brindes para os bebedores mais assíduos.