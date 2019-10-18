Vai ao ar neste sábado (19), na TV Gazeta, a grande final da batalha que vai eleger a melhor receita de cachorro-quente do ES por meio de três votações: a dos internautas, no Instagram do programa AgTV.; a do público que provou os hot dogs nas ruas e a da chef convidada, Cleuza Costa. Aline, Lúcia e Rayna são as cozinheiras de mão-cheia que concorrem ao título. Por trás de seus sanduíches existem belas histórias, e vamos contar um pouquinho delas porque a final promete muitas emoções.