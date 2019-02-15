No cardápio: Três sabores fazem sucesso na hamburgueria, que fica em um dos points gastronômicos de Cariacica, a concorrida Avenida Jerusalém. O mais pedido é o de Nutella, finalizado com chantilly, mas também saem muito o de paçoca (sorvete de baunilha, pasta de amendoim e paçoca, também finalizado com chantilly) e o de Oreo, com o biscoito batido na bebida. As doçuras são servidas em copos de 300 ml e custam R$ 15 (cada).