No cardápio: Situado no circuito gastronômico mais concorrido em território canela-verde, o restaurante funciona como café e também bistrô. O almoço sai diariamente, entre 11h e 15h. Os glutões escolhem uma proteína e quatro acompanhamentos. Entre as proteínas mais requisitadas, estão a parmegiana (de soja com muçarela vegana e molho feito na casa), o “peixe de soja” (feito também com alga nori e shoyu especial) e o tofu cortado em cubinhos e grelhado com shoyu. Para acompanhar, é possível optar por quibe, legumes, saladas, feijão, arroz e molhos diversos. Os salgados também são muito famosos, com destaque para três sabores de coxinha: palmito, jaca e quatro queijos veganos. Às quartas, há sushi vegano a partir das 18h. Às sextas, a estrela é o “not dog”, com salsicha vegana. O rodízio de pizzas, ainda em fase de testes, deve ser uma novidade para os próximos meses.