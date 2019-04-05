Opções: A grande novidade é o chocolate ruby, de coloração naturalmente rosa. O ovo signature, carro-chefe do menu de Páscoa, tem 600g e leva pistache caramelizado na casca, além de miniovos sortidos no interior (R$ 185). Além dele, os ovos clássicos (310g) também prometem atrair as formigas de plantão. Entre as opções, estão o ao leite, o vegano, e o chocolate zero, disponíveis nas versões ao leite e amargo. Os ovos da linha clássica custam a partir de R$ 77. Para os que preferem versões mais modestas, a boa pedida é a linha ovo petit, com opções menores que partem de R$ 12 (60g). Ovos para comer de colher, caixinhas com ovos pequenos e ovos artísticos completam a lista da casa comandada por Flávia Gama.