Na web, não é difícil encontrar comentários que comparam Colina de Laranjeiras como "a Praia do Canto da Serra". O título faz uma brincadeira com o bairro de Vitória, que é atualmente um dos lugares que mais concentra bares e restaurantes. Mas o apelido não é à toa: na Serra, a região desponta como número um para jovens e adultos que querem sair entre amigos ou com a família para se divertirem ou degustarem bons pratos e quitutes. De opções que vão de churrasquinhos até gastrobares, o local está crescendo no mais amplo sentido da palavra.