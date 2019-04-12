Além disso, Júlio diz que prefere fazer o prato "mais sequinho", e sugere que grandes porções sejam preparadas em em um tabuleiro maior, para que a torta seja cortada em quadradinhos. "É uma boa porque a pessoa pode comer a torta até mesmo com a mão. Servida com um bom azeite e um arroz mais molhadinho, fica ideal. Se quiser servir fria, também pode, até mesmo para um lanche", conclui Júlio, que engrossa o coro de Juarez ao lembrar que serve a torta durante o ano inteiro em seu restaurante.