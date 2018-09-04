Com boa perspectiva de aumentar a clientela, a Hood, fundada em janeiro de 2017, continua com a Mordida do Tyson, uma Double Ipa produzida em parceria com a carioca Bella Craft Beer, como carro-chefe. A aceitação positiva, tanto no Espírito Santo quanto no Rio de Janeiro, levou a cerveja a alcançar o posto de Melhor Ipa do 1º Festival Cerveja na Praça de Muqui (ES) de 2017. Na ocasião, a Mordida do Tyson competiu com algumas das mais conceituadas cervejas do mercado brasileiro.