Parte das comemorações de 15 anos do festival Roda de Boteco, o Botequim Roda de Boteco vai movimentar o fim de semana com 20 petiscos, oito estilos de cerveja e 18 shows musicais, em ritmo de samba e pagode, no estacionamento do Shopping Vitória. A versão reduzida do maior evento da boemia capixaba acontece nos dias 25, 26 e 27 de outubro e segue de 1 a 3 de novembro. Às sextas, a programação será das 17h à 0h, e aos sábados e domingos, das 16h à 0h. A entrada é gratuita.
Participam da festa dez botecos que fizeram parte do festival ao longo de 15 anos: Bar dos Meninos, Cervejaria Bradus, De Passagem Beach, Espetaria e Petiscaria do Gugu, Faé Botequim, Gostinho Mineiro - O Rei do Tira Gosto, JP Petiscaria & Restaurante, Moqueka Prime, Peruggia's Botequim e Petiscaria do Jojo's.
Cada estabelecimento venderá nas tendas dois petiscos, nos tamanhos “Minha Porção”, a R$ 19,90, e "Porção Amigos”, para compartilhar, por R$ 39,90. Além da cerveja oficial do evento, serão oferecidos chopes Colorado (cinco tipos) e Goose Island. A diversão para a criançada está garantida com recreação no espaço kids.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL:
25 de outubro (sexta)
- 18h – Grupo Opção do Pagode
- 20h – Samba Retrô
- 22h – Émerson Xumbrega
26 de outubro (sábado)
- 17h – Chorinho na Praça
- 19h30 – Banda 522
- 22h – Banda Tabacarana
27 de outubro (domingo)
- 17h - Arquivo do Samba
- 19h30 - Clube do Samba (Mar e Terra)
1º de novembro (sexta)
- 18h – Samba Sim
- 20h – Grupo Jongo
- 22h – Michelle Montalvão
2 de novembro (sábado)
- 17h – Free Lance
- 19h30 – Samba Rei
- 22h – Derengos
3 de novembro (domingo)
- 17h – Brasil Pandeiro
- 19h30 – Samba de Quintal
BOTECOS E PETISCOS:
Bar dos Meninos
Cervejaria Bradus
De Passagem Beach
Espetaria e Petiscaria do Gugu
Faé Botequim
Gostinho Mineiro - O Rei do Tira-gosto
JP Petiscaria e Restaurante
Moqueka Prime
Peruggia's Botequim
Petiscaria do Jojo's
BOTEQUIM RODA DE BOTECO
- Quando: de 25 a 27 de outubro e de 1 a 3 de novembro. Sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingo, das 16h à 0h.
- Onde: no estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
- Mais informações: Instagram @rodadeboteco.
- Entrada gratuita.