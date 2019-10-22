Parte das comemorações de 15 anos do festival Roda de Boteco, o Botequim Roda de Boteco vai movimentar o fim de semana com 20 petiscos, oito estilos de cerveja e 18 shows musicais, em ritmo de samba e pagode, no estacionamento do Shopping Vitória. A versão reduzida do maior evento da boemia capixaba acontece nos dias 25, 26 e 27 de outubro e segue de 1 a 3 de novembro. Às sextas, a programação será das 17h à 0h, e aos sábados e domingos, das 16h à 0h. A entrada é gratuita.