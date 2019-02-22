É uma delícia passar um tempo nos bares com os amigos curtindo um bom happy hour, seja na quarta, quinta ou fim de semana. Mas, como diz o ditado, por que não unir o útil ao agradável? Tem gente que não abre mão de acompanhar o futebol nacional e acaba largando de mão a programação entre os colegas porque não quer perder nenhuma partida da temporada.