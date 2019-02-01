Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, se prepara para comemorar em alto estilo a colheita de tomate. A partir desta sexta-feira (1), a cidade realiza a 33º Festa do Tomate, com direito a concurso de qualidade de tomate, eleição de rainha e princesa e shows com artistas regionais e nacionais. Entre as principais atrações a subir no palco do Centro de Eventos Tomatão, estão Bruno & Barreto, Alemão do Forró, Filipe Fantin e Bruninho & Davi.