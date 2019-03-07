Todo dia é tempo de lembrarmos da importância que cada ser humano tem no mundo. Mas tanta exuberância da mulher precisaria de um dia próprio para ser brindado. No dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional de Mulher, quando são exaltadas as lutas e conquistas do sexo forte em busca da equidade e do respeito. Ainda há muito pelo que brigar, mas também existem fatos a serem celebrados.