Entradas e pratos

6 receitas práticas para o feriado

Aprenda a preparar pratos irresistíveis e descomplicados para não passar muito tempo na cozinha
Portal Edicase

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 19:44

Canelone de espinafre (Imagem: Elflaco1983 | Shutterstock)
Durante o feriado, é comum as pessoas optarem por descansar e irem comer em restaurantes para evitar cozinhar. No entanto, se você faz parte do grupo que deseja economizar e ficar em casa, os pratos fáceis de fazer são a alternativa ideal, principalmente se você não abre mão de uma deliciosa refeição e deseja poupar tempo na cozinha. A seguir, confira 6 receitas simples e gostosas para o feriado! 

Canelone de espinafre

Ingredientes:

  • Folhas de 2 maços de espinafre
  • 500 g de ricota esfarelada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 250 ml de leite
  • 500 g de massa de pastel
  • 1 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal, noz-moscada e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, o queijo parmesão, o sal, a ricota e a pimenta-do-reino. Misture bem e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o amido de milho e o leite e misture bem. Despeje a mistura sobre a cebola e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal e noz-moscada e reserve.
Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e, com a ajuda de uma colher, recheie com o espinafre. Corte com a ajuda de uma faca e enrole o canelone. Repita o processo com toda a massa e reserve. Disponha o molho reservado sobre uma assadeira e coloque os canelones sobre ele. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Espaguete a carbonara

Ingredientes:

  • 500 g de massa de espaguete
  • 4 gemas de ovo
  • 1 ovo inteiro
  • 1 xícara de chá da água do cozimento do macarrão
  • 1/2 xícara de chá de bacon cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de vinho branco seco
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Águapara cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o macarrão e o sal e cozinhe até a massa ficar al dente . Desligue o fogo, escorra a água ( reserve uma xícara de chá da água) e reserve o macarrão. Em uma tigela, coloque as gemas e os ovos e bata por 2 minutos para misturar bem. Acrescente o queijo ralado e misture até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. 
Em uma frigideira grande, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o bacon e o alho e frite até dourar. Acrescente o vinho branco, misture e desligue o fogo. Após, disponha o macarrão na panela, despeje a água do cozimento e a mistura de ovos reservada. Mexa rapidamente para o molho não endurecer e ficar cremoso. Sirva em seguida.

Filé de frango com molho de laranja

Ingredientes:

  • 500 g de filé de frango cortado em cubos
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de suco de laranja natural
  • 1 colher de sopa de mel
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Reserve. Em uma panela, coloque metade da manteiga e leve ao fogo médio até derreter. Adicione a farinha de trigo e mexa até a farinha ficar amarelada. Acrescente o suco de laranja, o mel e o sal e cozinhe até o molho engrossar. Reserve.
Em outra panela, coloque o restante da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o frango e frite até dourar os dois lados. Desligue o fogo, despeje o molho reservado sobre o frango e misture bem. Polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.
Bolinho de arroz(Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)
Bolinho de arroz

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1/2xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • Sal e cheiro-verde picado a gosto
  • 3 ovos
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o arroz, o leite, a farinha de trigo, o queijo parmesão, o amido de milho, os ovos e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o cheiro-verde e o fermento químico e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um kibe. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, frite os bolinhos até dourar. Sirva em seguida.

Carne moída com abóbora

Ingredientes:

  • 300 g de carne moída
  • 700 g de abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 tomate sem sementes picado
  • 250 ml de água
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne moída e refogue até secar a água liberada por ela. Junte o tomate, a abóbora, o molho de tomate e a água e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha e sirva em seguida. 

Camarão ao molho de coco com coentro e limão

Ingredientes:

  • 500 g de camarões limpos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • Suco de 1/2 limão
  • Azeite, sal, coentro fresco picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o pimentão em fogo médio até ficarem macios. Adicione os camarões e refogue rapidamente até começarem a mudar de cor. Acrescente o leite de coco, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos em fogo baixo. Finalize com o suco de limão e o coentro fresco picado. Sirva quente.

