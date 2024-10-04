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6 receitas leves ricas em proteínas

6 receitas leves ricas em proteínas

Veja como preparar pratos nutritivos e fáceis para o dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 19:35

Salada de frango com abacate e quinoa (Imagem: irina2511 | Shutterstock)
Salada de frango com abacate e quinoa Crédito: Imagem: irina2511 | Shutterstock
A proteína desempenha um papel crucial na alimentação, contribuindo para a saúde de músculos, tecidos e órgãos do corpo. Ela também atua na formação de substâncias que fortalecem a defesa do organismo. Dessa maneira, incorporar alimentos ricos em proteínas em sua dieta diária é essencial e, para tornar isso mais saboroso e leve, selecionamos algumas receitas deliciosas e fáceis de fazer. Confira!

Salada de frango com abacate e quinoa

Ingredientes

  • 2 peitos de frango
  • 1 xícara de chá de quinoa 
  • 1/2 maço de rúcula
  • 1 abacate cortado em tiras
  • 1 pepino cortado em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1/4 de xícara de chá cebola-roxa picada
  • Suco de 1 limão
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente. Depois, coloque-a em uma panela e cubra com água. Cozinhe em fogo médio até secar e ficar macia. Reserve. Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio. Grelhe os peitos de frango até ficarem dourados. Após, corte-os em fatias. Em seguida, disponha, em uma tigela grande, o frango, a quinoa, o abacate , os tomates-cereja, a cebola-roxa, a rúcula e o pepino. Regue a salada com o suco de limão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de lentilha com atum

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 350 g de atum sólido natural escorrido
  • 1/2 xícara de chá de aipo picado
  • 1/2 xícara de chá de pepino picado
  • 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • 2 dentes de alho picado
  • 1 cebola picada
  • 1 folha de louro
  • Água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, em fogo médio, refogue o alho, a cebola e a lentilha. Quando a cebola estiver transparente, coloque a folha de louro e cubra com água. Cozinhe por 5 minutos sem a tampa e, depois, por mais 20 minutos com a tampa. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a lentilha. Aguarde esfriar. Depois, combine, em uma tigela, a lentilha cozida, o atum, o aipo, o pepino e a cebola-roxa. Regue a salada com azeite de oliva e suco de limão. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia recheada

Ingredientes

Recheio
  • 1 xícara de chá de tofu amassado
  • 1 cenoura cortada em tiras finas
  • 1 berinjela cortada em tiras finas
  • 2 tomates cortados em tiras finas
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e noz-moscada em pó a gosto
Massa
  • 2 xícaras de chá de leite de soja
  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e acrescente a cenoura, a berinjela e os tomates. Refogue por 5 minutos. Adicione a cebolinha, o sal e a noz-moscada e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo, acrescente o tofu amassado por cima dos vegetais, misture bem e reserve.
Massa
No liquidificador, bata o leite, os ovos, 2 colheres de sopa de azeite, a aveia e o sal até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com o restante de azeite e leve ao fogo médio. Disponha uma parte da massa. Assim que a parte debaixo dourar, vire a panqueca para dourar do outro lado. Recheie a panqueca com a mistura de vegetais e tofu e enrole-a. Faça o mesmo procedimento com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida .
Omelete de espinafre e queijo cottage (Imagem: Sunny Forest | Shutterstock)
Omelete de espinafre e queijo cottage Crédito: Imagem: Sunny Forest | Shutterstock

Omelete de espinafre e queijo cottage

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de espinafre picado
  • 1/2 xícara de chá de queijo cottage
  • 1/4 de xícara de chá de cebola picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com azeite de oliva. Em seguida, refogue a cebola até dourar. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Após, despeje os ovos batidos sobre o espinafre na frigideira, ainda em fogo médio. Cozinhe por 3 minutos e, em seguida, adicione o queijo cottage por cima. Tampe a panela e aguarde o ovo cozinhar. Sirva em seguida.

Salmão com molho de iogurte

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 1/2 colher de sopa de orégano
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para grelhar

Modo de preparo

Disponha os filés sobre uma assadeira untada com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, misture o iogurte, o suco de limão-siciliano e o orégano. Retire o salmão do forno e sirva os filés com o molho de iogurte por cima. 

Peixe assado em crosta de sal grosso

Ingredientes

  • 500 g de filé de tilápia
  • Raspas de 1 limão
  • Raspas de 1 laranja
  • 6 folhas de sálvia picadas
  • 2 colheres de chá de tomilho picado
  • 500 g de sal grosso
  • 2 claras de ovo
  • 1 xícara de chá de suco de limão
  • 1/2 xícara de chá de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as raspas de limão e de laranja, o tomilho, a sálvia e o sal grosso e misture bem. Adicione as claras de ovo e misture novamente. Em uma forma, disponha metade da mistura, coloque os filés por cima e cubra com o restante da mistura, moldando com as mãos para a crosta aderir bem ao peixe. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Com o auxílio de uma colher, quebre a crosta com cuidado, regue o peixe com suco de limão e azeite e sirva a seguir.

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