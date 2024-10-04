6 receitas leves ricas em proteínas

Salada de frango com abacate e quinoa Crédito: Imagem: irina2511 | Shutterstock

A proteína desempenha um papel crucial na alimentação, contribuindo para a saúde de músculos, tecidos e órgãos do corpo. Ela também atua na formação de substâncias que fortalecem a defesa do organismo. Dessa maneira, incorporar alimentos ricos em proteínas em sua dieta diária é essencial e, para tornar isso mais saboroso e leve, selecionamos algumas receitas deliciosas e fáceis de fazer. Confira!

Salada de frango com abacate e quinoa

Ingredientes

2 peitos de frango

1 xícara de chá de quinoa

1/2 maço de rúcula

1 abacate cortado em tiras

1 pepino cortado em rodelas

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de xícara de chá cebola-roxa picada

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente. Depois, coloque-a em uma panela e cubra com água. Cozinhe em fogo médio até secar e ficar macia. Reserve. Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio. Grelhe os peitos de frango até ficarem dourados. Após, corte-os em fatias. Em seguida, disponha, em uma tigela grande, o frango, a quinoa, o abacate , os tomates-cereja, a cebola-roxa, a rúcula e o pepino. Regue a salada com o suco de limão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de lentilha com atum

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

350 g de atum sólido natural escorrido

1/2 xícara de chá de aipo picado

1/2 xícara de chá de pepino picado

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picado

1 cebola picada

1 folha de louro

Água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, em fogo médio, refogue o alho, a cebola e a lentilha. Quando a cebola estiver transparente, coloque a folha de louro e cubra com água. Cozinhe por 5 minutos sem a tampa e, depois, por mais 20 minutos com a tampa. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a lentilha. Aguarde esfriar. Depois, combine, em uma tigela, a lentilha cozida, o atum, o aipo, o pepino e a cebola-roxa. Regue a salada com azeite de oliva e suco de limão. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia recheada

Ingredientes

Recheio

1 xícara de chá de tofu amassado

1 cenoura cortada em tiras finas

1 berinjela cortada em tiras finas

2 tomates cortados em tiras finas

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de azeite

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Massa

2 xícaras de chá de leite de soja

2 ovos

3 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e acrescente a cenoura, a berinjela e os tomates. Refogue por 5 minutos. Adicione a cebolinha, o sal e a noz-moscada e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo, acrescente o tofu amassado por cima dos vegetais, misture bem e reserve.

Massa

No liquidificador, bata o leite, os ovos, 2 colheres de sopa de azeite, a aveia e o sal até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com o restante de azeite e leve ao fogo médio. Disponha uma parte da massa. Assim que a parte debaixo dourar, vire a panqueca para dourar do outro lado. Recheie a panqueca com a mistura de vegetais e tofu e enrole-a. Faça o mesmo procedimento com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida .

Omelete de espinafre e queijo cottage Crédito: Imagem: Sunny Forest | Shutterstock

Omelete de espinafre e queijo cottage

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de espinafre picado

1/2 xícara de chá de queijo cottage

1/4 de xícara de chá de cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com azeite de oliva. Em seguida, refogue a cebola até dourar. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Após, despeje os ovos batidos sobre o espinafre na frigideira, ainda em fogo médio. Cozinhe por 3 minutos e, em seguida, adicione o queijo cottage por cima. Tampe a panela e aguarde o ovo cozinhar. Sirva em seguida.

Salmão com molho de iogurte

Ingredientes

2 filés de salmão

1/2 xícara de chá de iogurte natural

Suco de 1 limão-siciliano

1/2 colher de sopa de orégano

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para grelhar

Modo de preparo

Disponha os filés sobre uma assadeira untada com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, misture o iogurte, o suco de limão-siciliano e o orégano. Retire o salmão do forno e sirva os filés com o molho de iogurte por cima.

Peixe assado em crosta de sal grosso

Ingredientes

500 g de filé de tilápia

Raspas de 1 limão

Raspas de 1 laranja

6 folhas de sálvia picadas

2 colheres de chá de tomilho picado

500 g de sal grosso

2 claras de ovo

1 xícara de chá de suco de limão

1/2 xícara de chá de azeite

Modo de preparo