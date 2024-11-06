Edicase Brasil

5 receitas vegetarianas ricas em proteínas para o almoço

Veja como preparar pratos saborosos e nutritivos para o dia a dia
Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 13:36

Hambúrguer de quinoa e brócolis (Imagem: Mila Naumova | Shutterstock)
As receitas vegetarianas ricas em proteínas são ideais para o almoço e para quem busca uma alimentação equilibrada, saudável e repleta de sabor. Elas oferecem uma diversidade de ingredientes que não só proporcionam uma refeição nutritiva, mas também são leves e de fácil digestão. Além disso, a versatilidade deles permite criar combinações variadas.
A seguir, confira 5 receitas vegetarianas ricas em proteínas para o almoço! 

Hambúrguer de quinoa e brócolis

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de brócolis cozido e picado
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/4 de xícara de chá de cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de linhaça hidratada em 3 colheres de sopa de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a quinoa, o brócolis, a farinha de aveia, a cebola, o alho e a salsinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a linhaça hidratada que servirá como um “aglutinante” para dar liga ao hambúrguer. Misture tudo até obter uma massa moldável. Divida a mistura e modele em formato de hambúrgueres. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e frite os hambúrgueres, deixando cerca de 3-4 minutos de cada lado, até ficarem dourados e firmes. Sirva em seguida.

Almôndega de feijão-branco e cogumelo

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido
  • 1 xícara de cogumelo shitake picado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/4 de xícara de chá de cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o cogumelo e cozinhe até a água evaporar e ele dourar. Reserve. Em uma tigela grande, amasse o feijão-branco com um garfo ou amassador de batatas, deixando alguns pedaços inteiros para dar textura. Adicione o cogumelo, a aveia, a salsinha, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. 
Misture bem até que a massa fique firme o suficiente para modelar. Se necessário, ajuste a textura adicionando mais aveia. Com as mãos, modele a mistura em bolinhas, pressionando suavemente para dar firmeza. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Sirva com o molho de sua preferência. 

Quibe assado de abóbora com grão-de-bico

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de trigo para quibe
  • 1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e amassado
  • 1/2 xícara de chá de cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/4 de xícara de chá de hortelã picada
  • 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água morna

Modo de preparo

Em uma tigela, cubra o trigo com água morna e deixe hidratar por cerca de 20 minutos. Escorra bem e esprema com as mãos para retirar o excesso de água. Em uma tigela, misture o trigo hidratado com a abóbora, o grão-de-bico, a cebola, o alho, a hortelã, a salsinha, o cominho e a páprica. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture até formar uma massa homogênea.
Em uma assadeira untada com azeite, espalhe a massa de quibe e pressione com as mãos até ficar uniforme. Regue com um fio de azeite por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até o quibe ficar firme e levemente dourado. Sirva em seguida.
Abobrinha recheada (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock)
Abobrinha recheada (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock) Crédito:

Abobrinha recheada

Ingredientes

  • 2 abobrinhas cortadas ao meio no sentido do comprimento
  • 1 xícara de chá de cuscuz marroquino
  • 1 xícara de chá de água quente
  • 1/2 xícara de chá de tomate cortado em cubos
  • 1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de salsa picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o cuscuz e adicione a água quente. Deixe descansar por cerca de 5 minutos, até que o cuscuz absorva a água. Solte com um garfo e reserve. Com uma colher, retire parte do miolo das abobrinhas para formar um espaço para o recheio, deixe uma borda de aproximadamente 1 cm. Tempere as metades de abobrinha com um pouco de sal e pimenta-do-reino. 
Em uma frigideira, grelhe as abobrinhas com um fio de azeite em fogo baixo até que fiquem levemente macias e marcadas. Em um recipiente, misture o cuscuz com o tomate, o pepino e a salsa. Tempere com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Com a mistura de cuscuz pronta, recheie as abobrinhas grelhadas, pressionando suavemente para que o recheio fique firme. Coloque as abobrinhas recheadas em uma travessa e finalize com um pouco mais de salsa e um fio de azeite. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com feijão-preto

Ingredientes

  • 1 xícara de quinoa
  • 1 1/2 xícara de chá de água
  • 1 xícara de feijão-preto cozido e escorrido
  • 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa picada
  • 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a água. Leve ao fogo médio. Quando ferver, reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe por cerca de 15 minutos ou até secar. Solte a quinoa com um garfo e deixe esfriar. Em uma tigela grande, combine a cenoura, o pimentão, o pepino, a cebola-roxa e o feijão-preto. Adicione a quinoa cozida e fria aos legumes. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Acrescente a salsinha e misture levemente. Sirva em seguida.

Tópicos Relacionados

Oferecer Materiais Didáticos Atualizados E Recursos Tecnológicos É Fundamental Para que os Estudantes se Desenvolvam E Alcancem Grandes Conquistas
