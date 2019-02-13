O problema, como a maior parte dos nutricionistas e médicos alertam, é o quanto ao que é misturado no drinque. Açúcar, por exemplo, é vilão de qualquer receita. Além disso, dá para incrementar o drinque com alguns componentes que dão sabor e ainda potencializam efeitos benéficos ao organismo, como explica o médico Paulo Lessa. Segundo ele, o gengibre e limão são exemplos desses itens: "Têm efeito diurético, ajudam a reduzir o inchaço e facilitam a digestão", pontua.