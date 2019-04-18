O historiador Achiamé diz que há discussão sobre o assunto, mas que o bacalhau não é a regra na receita. Na verdade, para a produção original, que tem entre 350 e 400 anos, era utilizado o peixe salgado e seco, que tinha esse aspecto devido a impossibilidade de ser armazenado por muito tempo, portanto era secado ao sol e defumado.