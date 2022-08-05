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Luto

Velório de Jô Soares será restrito a familiares e amigos

Sua ex-mulher, Flavia Pedras, sugeriu nas redes sociais que os fãs do comediante celebrem sua vida com um brinde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 08:14

O velório de Jô Soares, morto nesta madrugada aos 84 anos, não será aberto ao público.
Sua ex-mulher, Flavia Pedras, sugeriu nas redes sociais que os fãs do comediante celebrem sua vida com um brinde.
"Aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida."
José Eugênio Soares estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo desde o dia 28 de julho. A causa da morte não foi divulgada.
No post em que anunciou a morte de Jô, Flavia fez sua homenagem: "Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem".
"Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores."

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