Praia d'Ulé terá quatro dias de festa durante etapa da WSL em Guarapari

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16:22
O Ulé Music Sessions acontece de 20 a 23 de novembro, na Casa Hurley, na Praia d'Ulé, em Guarapari. O evento promete unir música, diversão e a energia do surfe justamente no período que a praia recebe uma etapa da World Surf League (WSL), inédito no Espírito Santo. O campeonato vai reunir grandes nomes do surfe mundial.
Durante o dia, as atividades têm foco esportivo e recreativo; ao entardecer, as festas tomam conta do evento, com DJs como Lukão, Bero e Pedro Pérez. Na quinta (20), o início da programação é marcado por um café da manhã coletivo. Já na sexta (21), o destaque fica para a sessão de autógrafos com os surfistas capixabas Krystian Kymerson e Rafael Teixeira.
Sábado (22) é dia de altinha, aulas de funcional, funk e forró. No encerramento, no domingo (23), o samba assume o protagonismo com o grupo Sambasoul.
Entre as ativações especiais, destaque para a Printing Press, com personalização de peças, e o Cine Surf, que busca trazer o lifestyle e a cultura do surfe para o público.
Quinta-feira (20/11)
Sexta-feira (21/11)
Sábado (22/11)
Domingo (23/11)
Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos em três modalidades:
Além do Ulé Music Sessions, o 1° Festival da Sereia da Praia d'Ulé também estará presente durante os dias do campeoneto. A programação conta com foodtrucks, bandas (sempre às 15h), barraquinhas de artesanato e sorteios, no estacionamento da praia.
