Praia d'Ulé terá quatro dias de festa durante etapa da WSL em Guarapari

De 20 a 23 de novembro, o Ulé Music Sessions promete agitar Guarapari com música e diversão durante os dias do campeonato de surfe

Isadora Lima Reporter

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16:22

Surfista Isabella Paiva na Praia d'Ulé Crédito: @salles.fotos

O Ulé Music Sessions acontece de 20 a 23 de novembro, na Casa Hurley, na Praia d'Ulé, em Guarapari. O evento promete unir música, diversão e a energia do surfe justamente no período que a praia recebe uma etapa da World Surf League (WSL), inédito no Espírito Santo. O campeonato vai reunir grandes nomes do surfe mundial.



Durante o dia, as atividades têm foco esportivo e recreativo; ao entardecer, as festas tomam conta do evento, com DJs como Lukão, Bero e Pedro Pérez. Na quinta (20), o início da programação é marcado por um café da manhã coletivo. Já na sexta (21), o destaque fica para a sessão de autógrafos com os surfistas capixabas Krystian Kymerson e Rafael Teixeira.



Sábado (22) é dia de altinha, aulas de funcional, funk e forró. No encerramento, no domingo (23), o samba assume o protagonismo com o grupo Sambasoul.

Entre as ativações especiais, destaque para a Printing Press, com personalização de peças, e o Cine Surf, que busca trazer o lifestyle e a cultura do surfe para o público.

Suri Crédito: Carlos Henrique Guimarães

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (20/11)

8h às 10h - Café da manhã

18h às 20h - DJ Residente

20h às 20h30 - Renan

20h30 às 21h15 - DJ Lukão

21h15 às 22h - DJ Residente

22h - Encerramento

Sexta-feira (21/11)

7h - Yoga



8h às 10h - ⁠Café da manhã



18h às 20h ⁠- DJ Residente

20h às 21h30 - Pedro Pérez



21h30 às 22h - Bero Costa



22h às 22h30 - DJ RJ



23h - Encerramento



Sábado (22/11)

7h30 às 9h30 - Café da manhã



10h às 11h - ⁠Aula de funcional



14h às 16h - ⁠Tarde de altinha



18h às 20h - Residente



20h às 22h - Forró



22h às 22h30 - DJ ou Residente



23h - Encerramento



Domingo (23/11)

8h às 10h - Café da manhã



10h às 11h ⁠- Aulão de surf



13h às 16h - Tarde livre



17h às 19h - DJ Residente



19h às 20h30 - SambaSoul



20h30h às 21h - DJ Residente



21h às 21h45 - DJ Lukão



22h - Encerramento



INGRESSOS

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos em três modalidades:



Individual, com acesso às festas a partir das 17h. Valores promocionais: R$ 30 (+ taxa R$ 3,90) por dia (sexta, sábado ou domingo)



R$ 30 (+ taxa R$ 3,90) por dia (sexta, sábado ou domingo) Day Use, que dá direito às atividades diurnas e às festas noturnas (entrada a partir das 8h). Valores promocionais: R$ 45 (+ taxa R$ 5,85) por dia (sexta, sábado ou domingo)



R$ 45 (+ taxa R$ 5,85) por dia (sexta, sábado ou domingo) Passaporte, que garante acesso a toda a programação . Valor (1° lote): R$ 100 (+ taxa R$ 13).



R$ 100 (+ taxa R$ 13). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla

1° Festival da Sereia

Além do Ulé Music Sessions, o 1° Festival da Sereia da Praia d'Ulé também estará presente durante os dias do campeoneto. A programação conta com foodtrucks, bandas (sempre às 15h), barraquinhas de artesanato e sorteios, no estacionamento da praia.

