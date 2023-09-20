  Matheus, da dupla com Kauan, passa por cirurgia de emergência: 'Pensa numa dor terrível'
Matheus, da dupla com Kauan, passa por cirurgia de emergência: 'Pensa numa dor terrível'

Cantor foi diagnosticado com cálculo renal na uretra; seu irmão, Kauan, teve que se apresentar sozinho em show no Rio Grande do Sul
Agência Estado

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 16:19

O cantor Matheus Aleixo, 28, da dupla sertaneja Matheus e Kauan, teve que passar por uma cirurgia de emergência na última terça-feira, 19.
O cantor contou a notícia em seu perfil do Instagram, relatando que foi diagnosticado com cálculo renal na uretra. "Tomei um susto na noite passada. Tive que passar por uma cirurgia de emergência para remover um cálculo renal, que desceu para a uretra. Pensa numa dor terrível! Pelo tamanho da pedra, dificilmente sairia naturalmente. A cirurgia foi um sucesso", relatou.
"Estou usando um cateter duplo e por recomendação médica não conseguirei estar presente no show de hoje, em Santa Rosa (RS)", complementou o cantor. A emergência foi tanta que seu irmão e dupla, Kauan, teve que se apresentar sozinho.
"Kauan fará um show incrível e espero que em breve possa estar de volta. Amo vocês", finalizou o sertanejo.

