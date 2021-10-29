Gregorio Duvivier leva sexo e flertes nos tempos de Tinder e Grindr a livro de poemas

O ator, escritor e humorista Gregório Duvivier Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress)

Camões já teve sua vez, Vinicius de Moraes também. Agora, chegou a vez de Gregorio Duvivier lançar seus "Sonetos de Amor e Sacanagem", uma reunião dos poemas que vem escrevendo ao longo da última década sobre amor e sexo em tempos de Tinder, Happn, Grindr ou qualquer que seja o aplicativo de relacionamento da vez.

Versos como "o amor é fogo que arde sem se ver" e "de tudo, ao meu amor serei atento" estão entre os mais memoráveis da poesia escrita em língua portuguesa. Parece, afinal, não haver forma melhor do que o soneto para escrever sobre paixão.

Quatro estrofes, dois quartetos seguidos de dois tercetos. Catorze versos, cada um com dez sílabas poéticas --aquelas que se contam a partir da sonoridade das palavras. É uma estrutura que, desde que foi aperfeiçoada por Petrarca no século 14, não para de inspirar poetas.

"Encaixar o que tenho a dizer num soneto é como jogar Sudoku, mas também é libertador, porque me obriga a encontrar saídas criativas. A poesia sempre corre o sério risco de cair na mesmice. O desafio é soar original, o que se torna ainda mais difícil ao escrever sobre amor, por ser o tema preferido dos poetas desde sempre", diz o ator e humorista Duvivier.

Sua originalidade talvez venha mesmo da forma. Após ter ensaiado escrever sonetos noutras publicações, ele agora se insere de vez na tradição, ao mesmo tempo que rompe com o cânone usando a comicidade que atravessa toda sua carreira, seja no grupo Porta dos Fundos, que ajudou a criar, seja no "Greg News", seu programa na HBO.

Apesar do título, "Sonetos de Amor e Sacanagem" também versa sobre política, paternidade, pandemia e até suicídio. Seu forte, no entanto, são os poemas sobre flertes a distância, a troca de nudes e os aplicativos de relacionamento, um universo no qual Duvivier diz nunca ter mergulhado, mas que certamente faz parte da vida de muitos de seus leitores.

"Os algoritmos viraram o novo cupido, e a poesia também tem que falar disso. Não sou purista. Os aplicativos têm muitos benefícios, principalmente para quem é tímido. Mas também são assustadores, porque as pessoas se tornam dependentes do 'like'. Elas querem mais ganhar o 'match' do que encontrar quem deu o 'match'. É mais uma forma de desencontro do que de encontro", diz.

Vejamos se não é uma pensata que, formatada em soneto, soa mais atrativa. "Há quem goste mais de homem, de mulher/ de animal, de cadáver, de apanhar,/ e há quem goste, como esse meu affair,// de manter relação com avatar./ Só me resta pensar: 'fiz o que pude'./ Torcer pra, ao menos, receber um nude", diz o "Soneto do Amor Virtual".

"Repare nas pessoas conversando:/ não é um bate-papo, é uma luta. Todos querem pra si o olhar do bando./ Ninguém se entende nem sequer se escuta", Duvivier escreve no "Soneto Fático". "Falar só serve pra fazer barulho./ Esse poema, mesmo, é um entulho./ Nada muda -mas ao menos rima."

Carregados de autodepreciação e irreverência, os poemas não se propõem a serem levados muito a sério, nem quando atravessam assuntos densos, mas menos ainda quando se dedicam ao álcool, à maconha, aos peidos ou ao mau-cheiro das genitálias.

"Mahatma se amarrava numa glande,/ Leonardo pra mais de 20 dava./ Thomas Mann desmamou depois de grande. Não descartes um pau, René pensava", diz o "Soneto da Quinta Série". "Há quem diga: só falas de cacete?/ Se quiseres falamos sobre Goethe,/ que, aliás, adorava uma piroca."

SONETOS DE AMOR E SACANAGEM

Capa do livro "Sonetos de amor e sacanagem" Crédito: Companhia das letras/Reprodução