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Véspera de paredão

BBB 23: pagode toma conta da casa com Fundo de Quintal e Pixote

O tema da festa deste sábado (15) será ilusão de ótica, e o cenário contará com um ambiente de "cabeça para baixo", para dar aos participantes a sensação que andar no céu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 20:22

Bruna Griphao, Sarah Aline ou Aline Wirley podem deixar o Big Brother Brasil 23 no domingo (16), e para acalmar o clima de preocupação com o resultado, a noite de véspera de Paredão será animada com mais uma festa com apresentações ao vivo. Neste sábado (15), os grupos Fundo de Quintal e Pixote vão comandar a noite.
O tema da festa será ilusão de ótica, e o cenário contará com um ambiente de "cabeça para baixo", para dar aos participantes a sensação que andar no céu.
Ademir, baterista do Fundo de Quintal, diz que o grupo está animado para a apresentação: "A expectativa é a mais alta possível, estamos muitos ansiosos e empolgados para ver os brothers cantando e sambando com nossas músicas".
Grupo Fundo de Quintal
Grupo Fundo de Quintal Crédito: Instagram/ @grupofundodequintal
A ocasião marcará, ainda, a primeira vez do Pixote no reality show. "Vai ser um prazer estrear no BBB junto com esse grupo de quem somos fãs", garante Tiola.

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