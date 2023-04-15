BBB 23: pagode toma conta da casa com Fundo de Quintal e Pixote

Bruna Griphao, Sarah Aline ou Aline Wirley podem deixar o Big Brother Brasil 23 no domingo (16), e para acalmar o clima de preocupação com o resultado, a noite de véspera de Paredão será animada com mais uma festa com apresentações ao vivo. Neste sábado (15), os grupos Fundo de Quintal e Pixote vão comandar a noite.

O tema da festa será ilusão de ótica, e o cenário contará com um ambiente de "cabeça para baixo", para dar aos participantes a sensação que andar no céu.

Ademir, baterista do Fundo de Quintal, diz que o grupo está animado para a apresentação: "A expectativa é a mais alta possível, estamos muitos ansiosos e empolgados para ver os brothers cantando e sambando com nossas músicas".

Grupo Fundo de Quintal Crédito: Instagram/ @grupofundodequintal