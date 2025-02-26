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Astrologia

Veja como proteger as suas energias no Carnaval

Veja como manter a vibração elevada e afastar influências negativas durante a folia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 19:00

Carregar consigo um cristal durante o Carnaval pode ajudar a afastar energias densas (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)
Carregar consigo um cristal durante o Carnaval pode ajudar a afastar energias densas Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock
A animação do Carnaval contagia, mas, para muitos, a exposição prolongada a ambientes movimentados pode afetar a vibração pessoal. Afinal, as trocas energéticas acontecem o tempo todo. Um abraço, um beijo, uma conversa ou até mesmo dividir o mesmo espaço com alguém pode influenciar o campo energético. Durante a folia, com tantas interações e excessos, é essencial adotar medidas para manter a energia elevada e afastar influências negativas. Confira, abaixo, algumas dicas da taróloga Isabel Fogaça!

Antes do carnaval: fortaleça sua proteção

Para entrar na festa com boas energias e blindado espiritualmente:
  • Banho de defesa energética: um banho de ervas como arruda, alecrim e manjericão ajuda a criar uma armadura luminosa protetora;
  • Amuleto de proteção: carregar um cristal como turmalina negra ou olho de tigre pode afastar energias densas;
  • Definir intenções: reservar alguns minutos para mentalizar proteção e equilíbrio, repetindo afirmações positivas ou fazendo orações, fortalece a energia pessoal.

Durante o Carnaval: cautela e equilíbrio

Isabel Fogaça alerta para os excessos típicos desse período. O consumo exagerado de álcool, relações sem compromisso e ambientes de grande agitação podem atrair energias densas. O equilíbrio é essencial para aproveitar a festa sem abrir brechas para influências negativas. 
Após os dias de folia, para limpar e revitalizar a energia, banhos de purificação com sal grosso são bem-vindos (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Após os dias de folia, para limpar e revitalizar a energia, banhos de purificação com sal grosso são bem-vindos Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

Depois do Carnaval: limpeza e renovação energética

Após os dias intensos de folia, é essencial limpar e revitalizar a energia. Algumas práticas recomendadas incluem:
  • Banho de purificação: um banho de água morna com sal grosso elimina energias acumuladas, enquanto um banho de camomila ajuda a equilibrar;
  • Defumação do lar: queimar ervas secas como sálvia, arruda ou casca de alho renova a energia da casa;
  • Higienização das roupas: lavar as roupas com sal grosso e deixá-las secar ao sol contribui para eliminar qualquer resquício energético denso.

Outras dicas para o Carnaval

Existem outras formas de aumentar a segurança espiritual durante a curtição:
  • Carregar um cristal: carregar um cristal no bolso, como o quartzo verde, ajuda a proteger as energias e aumentar o equilíbrio pessoal;
  • Tapar o umbigo: no Carnaval, lidamos com muitas energias desconhecidas, e algumas podem ser nocivas. Colocar uma fita adesiva com algodão no umbigo é uma forma de se proteger;
  • Pedir bênção: antes de sair de casa, é bom pedir benção à mãe ou ao pai. Não tem nada mais forte no mundo espiritual do que a benção dos pais.
Por Isabel Fogaça
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.

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