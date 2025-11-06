Astrologia

Veja como o Sol em Escorpião e a Lua em Touro vão influenciar a sua vida

Período será ideal para realizar transformações com equilíbrio

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:21

O Sol entra no signo de Escorpião no dia 5 de novembro Crédito: Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock

O Sol e a Lua exercem papéis fundamentais em nossas experiências astrológicas, mas suas influências se manifestam de formas diferentes: enquanto o Astro-Rei permanece cerca de 30 dias em cada signo, representando a base de nossa identidade e propósito ao longo do mês, a Lua transita rapidamente, ficando apenas 2 a 3 dias em cada setor do zodíaco, atuando de modo imediato, emocional e pontual.

Por isso, ao falarmos do Sol em Escorpião com a Lua Cheia em touro, a ênfase recai naturalmente sobre os aprendizados solares de Escorpião, cuja permanência prolongada aprofunda seus temas, mas sempre em diálogo com o contraponto complementar oferecido pela Lua em Touro. Como será esse trânsito que começa em 5 de novembro, às 10h19?

Tendências para o período

Escorpião, regido por Plutão, é um signo que mergulha. Ele enxerga o invisível, transita pela sombra , busca a verdade, o essencial e não se contenta com a superfície. Neste período, com o Sol em Escorpião, seremos convidados a abandonar padrões superficiais e a abraçar a metamorfose: perceberemos o que precisará morrer para renascer, e aceitaremos que a intensidade e a paixão que habitam dentro de nós poderão ser transformadoras.

O Sol em Escorpião não nos pedirá leveza, mas profundidade com compromisso com a verdade. Será o momento de olharmos para dentro, tocarmos onde doer e usarmos o poder interior para transmutar aprendizados dolorosos, para nos regenerarmos. Em contraste com essa profundidade escorpiana, a Lua Cheia em Touro despertará uma energia que nos convidará à estabilidade, ao prazer corporal, à segurança, aos sentidos. Touro, regido por Vênus, valoriza o que é tangível, o conforto, o toque, a beleza, a perseverança, a construção e a fidelidade ao que escolhemos.

Quando a Lua atingir seu ápice nesse signo, as emoções ganharão forma : vamos querer ver, tocar, saborear e sentir que estamos seguros. A Lua Cheia em Touro nos lembrará que, embora a alma peça transformação, o corpo e o coração também precisam de solo firme — um convite para honrarmos o que é concreto, cultivarmos raízes e permitirmos que o prazer seja também parte da jornada.

O encontro do Sol em Escorpião e da Lua Cheia em Touro ressalta que a vida se realiza no equilíbrio entre transformação e permanência Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

Equilíbrio entre transformação e permanência

A relação entre a intensidade transformadora de Escorpião, signo de Água, e a estabilidade concreta de Touro, signo de Terra, pode ser comparada a uma construção: enquanto o Sol em Escorpião funciona como a escavação profunda que revela o que está oculto nas fundações, provocando mudanças e exigindo regeneração, a Lua Cheia em Touro se manifesta como a estrutura sólida que sustenta a obra, oferecendo segurança, repouso e beleza visível. Uma não existe sem a outra — escavar sem construir gera apenas vazio, e erguer sem aprofundar torna a base instável.

Juntas, essas forças nos lembrarão que a vida se realiza no equilíbrio entre transformação e permanência, entre mergulho e chão firme, entre o invisível que se move por dentro e o visível que se ergue diante dos olhos. Precisaremos saber erguer nossa própria obra interior com equilíbrio: o encontro do Sol em Escorpião e da Lua Cheia em Touro nos lembrará que não basta cavar fundo nas fundações sem levantar paredes firmes, nem erguer estruturas sem cuidar do alicerce oculto.

A energia escorpiana pedirá a escavação, o mergulho e a transformação que preparam o terreno; já a energia taurina exigirá que concretizemos, que assentemos cada pedra com paciência, prazer e solidez. Quando unirmos esses movimentos, conquistaremos não apenas uma identidade mais resistente, mas também um modo de viver em que o invisível sustenta o visível e o místico encontra expressão no mundo concreto.

Lições da lunação

Que essa lunação nos ensine a escavar com coragem e, ao mesmo tempo, a erguer com estabilidade. Que sejamos fiéis à nossa escuridão, reconhecendo os alicerces ocultos que nos sustentam, sem abandonarmos a luz do conforto, do toque e do descanso que dão forma às paredes da vida. Que a intensa força escorpiana prepare o terreno e que a firmeza taurina erga a estrutura, para que, nessa união, a transformação se torne uma obra sólida, bela e duradoura.

Por Alline Lima

Professora e sacerdotisa, é referência para quem busca transformação pessoal por meio do conhecimento das antigas tradições místicas.