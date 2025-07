Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 21 a 27 de julho de 2025

Confira o que as cartas revelam para cada nativo nos próximos dias

Publicado em 19 de julho de 2025 às 07:30

Esta semana será cheia de emoções para os nativos Crédito: Imagem: STEKLO | Shutterstock

O tarot é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e orientação. Ele aponta caminhos, revela tendências e ajuda a enxergar situações sob uma nova perspectiva. Ao consultar as cartas, é possível refletir sobre as próprias escolhas, entender melhor os desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem. >

Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada signo nesta semana. Confira as previsões! >

Áries – 5 de Paus

Os arianos deverão se acalmar e respirar nesta semana Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você está brigando até com o vento, né?! Tudo parece competição; gente te tirando do sério. Contudo, não é todo mundo que tenta te atacar. Às vezes, o universo só cutuca para você crescer. Por isso, nesta semana, busque respirar e seguir com classe . >

Touro – 10 de Ouros

Os taurinos poderão aproveitar a semana para fazer planos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

O dinheiro está entrando, a família está se ajeitando e a segurança emocional está batendo na sua porta. Por isso, nesta semana, aproveite que tudo está fluindo e faça aquele plano gostoso de futuro, sem neura. Mas não se torne um acumulador, hein?! >

Gêmeos – A Roda da Fortuna

Os geminianos enfrentarão uma semana de mudanças inesperadas Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A semana será imprevisível. Poderão surgir notícias do nada, reviravoltas e gente voltando do passado. Não tente entender tudo. Procure viver o presente e verá onde isso vai dar. Spoiler : vai dar certo se você não surtar. >

Câncer – Rainha de Copas

Os cancerianos estarão mais sensíveis e amorosos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você estará com o coração exposto igual meme de “te amo”. Terá uma sensibilidade linda, mas não carregue a dor dos outros. Use isso para criar, amar e se cuidar. Deixe o drama para a novela. >

Leão – O Mago

Os leoninos estarão confiantes e cheios de iniciativa Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você estará com tudo: charme , inteligência e iniciativa, parecendo que nasceu para brilhar (e nasceu mesmo). Só tome cuidado para não virar aquele(a) convencido(a) que ninguém aguenta. Use esse poder para fazer coisas lindas, não só para aparecer. >

Virgem – 8 de Espadas

Os virginianos ficarão presos em dúvidas e precisarão se libertar do excesso de autocrítica Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você se sabotará e nem perceberá. Ficará travado(a) em um monte de “e se” e não sairá do lugar. Procure abrir os olhos e parar de se podar tanto. Dará certo, mas você precisará se mexer. >

Libra – 2 de Copas

Os librianos viverão momentos de conexão emocional Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

O clima será romântico , fofinho e cheio de conexão. Poderá ser amor, amizade ou aquela reconciliação que estava engasgada. Curta o momento, mas não fantasie demais. Amor real também tem olheira e boleto. >

Escorpião – O Diabo

Os escorpianos viverão uma semana repleta de paixão e desejo Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Será uma semana de tesão, desejo e obsessão. A carta “O Diabo” surge quando a coisa ficará intensa. Só tome cuidado para não se perder em algo que parece bom, mas, no fundo, será enrosco. Você manda na paixão, não o contrário. >

Sagitário – Cavaleiro de Paus

Os sagitarianos estarão cheios de energia Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Nesta semana, você desejará fazer tudo, ir para todo lado e conquistar o mundo. Aproveite esse gás, mas tente não atropelar ninguém. Nem tudo precisa ser feito em modo turbo. >

Capricórnio – 4 de Ouros

Os capricornianos estarão focados em preservar o que conquistaram Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você segurará firme com o que tem: dinheiro, controle e sentimentos. Mas se segurar demais, nada entrará também. Solte um pouco, confie mais. Não dá para viver blindado do mundo o tempo todo. >

Aquário – O Eremita

Os aquarianos deverão buscar momentos sozinhos para refletir Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Nesta semana, desejará passar mais tempo sozinho(a). Isso não será drama, será necessidade. Por isso, se dê esse espaço. Use o tempo para ler, pensar na vida, ficar com você mesmo(a). Luz interna também brilha. >

Peixes – Ás de Copas

Os piscianos estarão com o coração aberto para amar e criar Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você estará pronto(o) para amar, criar e sentir — tudo ao mesmo tempo. A emoção escorrerá até pelos olhos. Busque se abrir nestes dias. Esta será uma daquelas semanas em que o coração sorrirá mesmo sem motivo. Só tome cuidado para não se derreter por quem não merece. >

Victor Valentim >

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores. >