Kislev: um mês de milagres e regido pela constelação de Sagitário

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:24
Para os cabalistas, o mês se inicia com oprimeiro dia da Lua Nova, pois ocalendário espiritual é lunar, enquanto o calendário gregoriano é solar. Assim,no pôr do Sol de 20 de novembro de 2025, entraremos nomês de Kislev, regido pela constelação deSagitário.
Neste ciclo, todos seremos um pouco sagitarianos,expansivos, visionários, generosos, místicos e amantes da liberdade. Será um tempo paraabrir o coração, confiar no fluxo da vida e deixar que oentusiasmo e a fénos guiem.
O planeta regente de Sagitário é Júpiter , chamado em hebraico deTzedek, raiz das palavrasTzadik (justo)eTzedaká (caridade, justiça). Por isso,Kislev é o mês dos milagres e da justiça divina, um período para nos abrirmos àabundância por meio da doação e da gratidão.
Os cabalistas ensinam quemilagre não é o que desafia a natureza, mas o que revela o divino dentro do natural. Todaautotransformação é um milagre, e para enxergarmos os milagres que já nos cercam, precisamosagir com justiça, generosidade e compaixão.
Será o momento dedoar com alegria,alimento, tempo, palavras ou um simples sorriso, e assimabrir o canal da prosperidade. Kislev nos convida aviver com fé, esperança e entusiasmo, reconhecendo osagrado em nós e em tudo o que existe. Será também o mês deconstruir pontes de empatia, cultivardiplomaciae sermosagentes de paz.
Conhecido como oanjo do sustento e da prosperidade, pode ser vocalizado6 vezes.
Chamado o anjo dos milagres, pode ser vocalizado1 vez.
Por Kathya Milice
Psicanalista acadêmica, sacerdotisa e mestra e iniciada comando Santa Esmeralda, Ordem Melchi tsedek, Ordem Maytreia, Irmandade das Rosas, Comando Santa Ametista e mentora. Desenvolve cursos e palestras sobre vertentes cabalísticas e consultoria Feng Shui, além de método próprio de leitura de alma, chamado tikun hanefesh, para correções de emoções dolorosas de experiências do passado com repetições no presente. Produtora do grupo teatral Impactus, com espetáculos espirituais e transformadores. Em cartaz: “A nova era de Saint Germain”. Sua paranormalidade mediúnica é vidência e meta percepção humana. Especialista em angeologia. Sua mensagem ao mundo é: “ Floresça e desfrute de teus frutos e ouça o teu coração .”
