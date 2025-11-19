Kislev: um mês de milagres e regido pela constelação de Sagitário

Astrologia

O mês de Kislev nos convida a abrir espaço para a abundância por meio da doação e da gratidão Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Para os cabalistas, o mês se inicia com oprimeiro dia da Lua Nova, pois ocalendário espiritual é lunar, enquanto o calendário gregoriano é solar. Assim,no pôr do Sol de 20 de novembro de 2025, entraremos nomês de Kislev, regido pela constelação deSagitário.

Neste ciclo, todos seremos um pouco sagitarianos,expansivos, visionários, generosos, místicos e amantes da liberdade. Será um tempo paraabrir o coração, confiar no fluxo da vida e deixar que oentusiasmo e a fénos guiem.

Tendências para o mês de Kislev

O planeta regente de Sagitário é Júpiter , chamado em hebraico deTzedek, raiz das palavrasTzadik (justo)eTzedaká (caridade, justiça). Por isso,Kislev é o mês dos milagres e da justiça divina, um período para nos abrirmos àabundância por meio da doação e da gratidão.

Os cabalistas ensinam quemilagre não é o que desafia a natureza, mas o que revela o divino dentro do natural. Todaautotransformação é um milagre, e para enxergarmos os milagres que já nos cercam, precisamosagir com justiça, generosidade e compaixão.

Será o momento dedoar com alegria,alimento, tempo, palavras ou um simples sorriso, e assimabrir o canal da prosperidade. Kislev nos convida aviver com fé, esperança e entusiasmo, reconhecendo osagrado em nós e em tudo o que existe. Será também o mês deconstruir pontes de empatia, cultivardiplomaciae sermosagentes de paz.

Passar uma moeda pelo corpo durante o mês de Kislev é um ritual poderoso para remover bloqueios de carência Crédito: Imagem: Eterna Images | Shutterstock

Anjos cabalísticos e rituais para o período

Anjo Seleah – ס א ל (Samech • Alef • Lamed)

Conhecido como oanjo do sustento e da prosperidade, pode ser vocalizado6 vezes.

Ritual:passe umamoeda pelo corpo, com a intenção de remover bloqueios de carência, edoe-a sem julgamentos. Ao fazer isso, vocêativa o fluxo da abundânciaeabre o canal da prosperidade.

Dica extra: leia o Salmo 93 as sextas-feiras no pôr do Sol.

Anjo Sitael – ס י ט (Samech • Yud • Tet)

Chamado o anjo dos milagres, pode ser vocalizado1 vez.

Ritual:compartilhe sonhos,conte os seus, ou ofereçadoces (sonhos)a outras pessoas. Esse gesto simbólicodesperta a energia dos milagres manifestosem sua vida e ao seu redor.

Por Kathya Milice

Psicanalista acadêmica, sacerdotisa e mestra e iniciada comando Santa Esmeralda, Ordem Melchi tsedek, Ordem Maytreia, Irmandade das Rosas, Comando Santa Ametista e mentora. Desenvolve cursos e palestras sobre vertentes cabalísticas e consultoria Feng Shui, além de método próprio de leitura de alma, chamado tikun hanefesh, para correções de emoções dolorosas de experiências do passado com repetições no presente. Produtora do grupo teatral Impactus, com espetáculos espirituais e transformadores. Em cartaz: “A nova era de Saint Germain”. Sua paranormalidade mediúnica é vidência e meta percepção humana. Especialista em angeologia. Sua mensagem ao mundo é: “ Floresça e desfrute de teus frutos e ouça o teu coração .”