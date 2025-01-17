Horóscopo semanal: previsão dos signos de 20 a 26 de janeiro de 2025

A semana será ideal para entrar em contato com o seu interior Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock

O Sol entrará no signo de Aquário no dia 19 e fará conjunção com Plutão, que retornou ao signo de Aquário. Além disso, o Astro-Rei fará conjunção com Marte retrógrado. Esses movimentos indicam tensões, imprevistos e atitudes rebeldes e radicais, o que poderá gerar conflitos. Portanto, será necessário encontrar formas de acalmar os ânimos.

Mercúrio seguirá no signo de Capricórnio e fará oposição a Marte, reforçando a tendência a se deixar levar pelos impulsos e a dificuldade para controlar o excesso de pensamentos. Vênus seguirá em Peixes e em conjunção com Saturno. Ademais, o planeta entrará em conjunção com Netuno, aliviando a rigidez de Saturno. Contudo, esse movimento também poderá levar a mais expectativas e ilusões nos relacionamentos, desencadeando frustrações. No caso, o contato com as artes e a espiritualidade poderá aliviar as tensões

Marte retrógrado seguirá em Câncer e fará aspecto tenso com Plutão, Sol e Mercúrio. Esses movimentos pedirão muita cautela nas ações. Afinal, a tendência será de atitudes impulsivas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano dedicará mais atenção às relações sociais e deverá se voltar às práticas espirituais Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Nesta semana, você dedicará mais atenção às relações sociais. Sua presença poderá ser mais solicitada pelos amigos. Bom momento para reconhecer o papel e a importância de cada um em sua vida. Contudo, será possível que isso afete o seu ego, levando-o(a) a agir de forma desproporcional.

Procure se dedicar ao que o(a) conecta com seus propósitos e ideais, evitando se deixar levar pelo impulso. No campo afetivo, o período será de finalizações. Tenderá a se deparar com cenários que te façam sair da ilusão e encarar uma realidade dolorosa. Para aliviar as tensões, busque se dedicar às artes e às práticas espirituais.

Touro

As mudanças no trabalho abrirão novos horizontes para os taurinos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você dedicará mais atenção ao setor profissional. A tendência será de uma semana intensa e sujeita a mudanças, o que poderá tirá-lo(a) da zona de conforto e gerar inseguranças. Apesar dos desafios, esse movimento ajudará no alinhado do que deseja construir no futuro.

Para lidar com o que vier da melhor forma, procure acolher as emoções e acalmar os ânimos. No campo afetivo, você entrará em uma nova fase. Será o momento de realizar um balanço de tudo o que viveu e finalizar alguns ciclos. Ao longo do processo, poderá se confundir. Entretanto, não se deixe dominar pelo pessimismo.

Gêmeos

Os geminianos terão energia para sair da zona de conforto, mas deverão controlar as expectativas em relação às amizades Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você terá mais energia e disposição para batalhar pela realização dos sonhos, ir em busca de novas aventuras e sair da rotina. Apesar disso, será necessário encontrar formas de acalmar os ânimos. Afinal, os impulsos poderão levá-lo(a) a cometer exageros e agir de maneira impensada. No caso, procure ter clareza sobre o que deseja e direcione bem a sua energia.

No campo afetivo, será possível que se depare com situações que afloram medos e inseguranças, especialmente nas relações de amizade. Será necessário controlar as expectativas e estabelecer limites para evitar frustrações.

Câncer

Os cancerianos poderão realizar limpeza nas emoções e se desapegar de tudo o que não lhes serve mais Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

O contato com as suas sombras estará presente, o que fará com que os desconfortos aumentem. No caso, procure acolher esses sentimentos e se comprometa a tomar consciência dos padrões nocivos e abandoná-los. De modo geral, será uma semana favorável para realizar uma limpeza nas suas emoções e na sua casa, desapegando de tudo o que não serve mais.

No setor financeiro , poderão surgir algumas reviravoltas. Logo, evite gastar por impulso. Na vida afetiva, você dará mais atenção aos relacionamentos. No entanto, será necessário controlar as expectativas para não se frustrar.

Leão

O leonino deverá acolher seus medos para encarar os desafios com coragem e sabedoria Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você se envolverá mais com o setor afetivo, buscando encontrar equilíbrio. Assim, conseguirá compreender melhor o outro. Porém, a tendência será de uma semana conflituosa. Afinal, você entrará em contato com dores profundas, o que poderá levá-lo(a) a agir de maneira intensa.

No caso, procure acolher tais medos e encarar os desafios das relações com coragem, pois isso será uma oportunidade para encerrar ciclos nocivos. Ainda nesta fase, poderá se deparar com maiores cobranças e fantasias. Para ter mais clareza, cuide da sua energia e se dedique às práticas espirituais.

Virgem

O virginiano buscará formas de organizar a rotina e se libertará de hábitos nocivos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você dedicará mais atenção às atividades da rotina, buscando organizá-las de forma que o cotidiano se torne uma fonte de alegria e satisfação. Todavia, poderá se deparar com situações que desencadeiam medos e inseguranças. Isso poderá afetar a sua saúde e levá-lo(a) a agir de maneira impulsiva.

Portanto, procure acolher essas dores e se libertar dos hábitos nocivos que geram sofrimento e tornam o dia a dia desafiador. No campo afetivo, você buscará mais equilíbrio . Apesar disso, poderá fantasiar as relações, vindo a se frustrar quando a realidade aparecer.

Libra

O libriano usará seu brilho para superar medos e transformar desafios em oportunidades de crescimento Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

O desejo de viver tudo de maneira mais alegre e divertida estará em alta, assim como o seu brilho pessoal. Contudo, será possível que se depare com situações que afloram medos profundos e geram desconforto. Isso poderá levá-lo(a) a agir de maneira radical.

No caso, será necessário rever os comportamentos que geram sofrimento, abandonando-os ou trazendo novos significados. Ainda nesta fase, buscará mais equilíbrio nas atividades rotineiras e no trabalho. Entretanto, poderão surgir maiores cobranças e mal-entendidos, o que poderá afetar a sua saúde.

Escorpião

O escorpiano desejará se recolher e revisitar memórias que geram conforto emocional Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você se envolverá mais com os assuntos do seu lar. Desejará se recolher e revisitar memórias que geram conforto emocional. No entanto, a tendência será que surjam situações que afloram dores e medos profundos, gerando desconfortos, especialmente nas relações familiares .

Logo, para evitar agir de maneira radical, será necessário acolher as emoções e acalmar os ânimos. No campo afetivo, tenderá a se apaixonar com mais facilidade. Contudo, poderá se deparar com situações que geram inseguranças.

Sagitário

O sagitariano viverá intensamente, mas deverá manter os pés no chão para evitar atitudes impulsivas Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Será o momento de sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas. Qualquer lugar fora de casa chamará a sua atenção. Porém, as emoções estarão mais intensas e poderão levá-lo(a) a atitudes impulsivas. Logo, atente-se a essas questões.

No ambiente familiar, você tenderá a buscar mais harmonia nas relações, compreendendo melhor o outro. Todavia, cobranças das pessoas próximas poderão causar desânimo e pessimismo. Então, procure acolher as suas emoções.

Capricórnio

O capricorniano se dedicará à vida financeira em busca de segurança e estabilidade Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Nesta semana, você dedicará mais atenção ao setor financeiro, buscando conquistar mais conforto, segurança e estabilidade. Apesar disso, será possível que se depare com algumas reviravoltas e perca dinheiro.

Logo, evite agir por impulso neste momento e reflita sobre como lida com os recursos materiais. Isso porque poderá se enganar com mais facilidade. Ademais, se dedique a cuidar da sua energia para ter mais clareza nas relações, evitando ser enganado(a) por alguém.

Aquário

O aquariano estará disposto a lutar pelos seus ideais e cuidar do seu bem-estar Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Com o Sol no signo de Aquário, você tenderá a ter mais disposição para batalhar por seus ideais e dar andamento aos seus projetos, bem como cuidar mais da aparência e do bem-estar. Contudo, sua mente estará mais agitada e algumas situações poderão conectá-lo(a) a dores profundas.

Logo, será necessário acolher as emoções e se dedicar a compreender as atitudes que geram sofrimento. Na vida afetiva, haverá a possibilidade de mal-entendidos nos relacionamentos. Para lidar com tudo isso de maneira consciente, se dedique às práticas espirituais e cuide da sua energia.

Peixes

O pisciano deverá voltar a atenção para o lado interno, acolhendo as emoções profundas Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Será o momento de voltar a sua atenção para o lado interno, acolhendo as emoções profundas. Desse modo, poderá ter mais consciência dos comportamentos que precisam ser abandonados. Para ter mais clareza, procure se dedicar às práticas espirituais e cuidar melhor da sua energia.