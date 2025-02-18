Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/02/2025

A influência dos astros criará um cenário de transformações e reflexões profundas nesta terça-feira. Questões internas ganharão destaque, e será essencial manter o equilíbrio para lidar com reviravoltas emocionais e acontecimentos inesperados. Cada signo sentirá os impactos dessa movimentação de maneira única, seja no campo profissional, nas relações pessoais ou no desenvolvimento interno. A seguir, confira as previsões e veja como direcionar sua energia!
Áries
Você entrará em contato com as suas sombras. Portanto, o dia será desafiador, com situações que aflorarão medos e dores. Procure realizar profundas limpezas emocionais, desapegando de sentimentos que geram sofrimento e de comportamentos nocivos que está nutrindo.
Touro
Você se envolverá com osacontecimentos em seus relacionamentos , com a tendênciaa ser afetado(a) de maneira maissignificativa pelo outro. Apesarda sua busca por equilíbrio nasrelações, será possível que se deparecom situações que aflorarão medose inseguranças e poderão gerardesconfortos na relação.
Gêmeos
Nesta terça-feira, você cuidará da rotina e organizará melhor seus afazeres. Apesar disso, será possível que se depare com situações que irão gerar desconforto e o(a) conectar com medos e dores profundas. Isso, por sua vez, poderá afetar a saúde e a produtividade. Procure acolher tais sentimentos e evite agir de maneira radical.
Câncer
Você sentirá tudo de maneira intensa e será dia de nutrir o amor-próprio e a autoestima. Poderá se apaixonar com mais facilidade, bem como se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças que afetarão seu ego, levando-o(a) a agir de modo radical.
Leão
Você se envolverá com osacontecimentos da sua casa e comas necessidades dos seus familiares ,além de buscar se recolher. Apesardisso, será um dia desafiador, noqual irá se deparar com situaçõesque aflorarão medos e doresprofundas, gerando desconforto —especialmente nas relações maisíntimas.
Virgem
Nesta terça-feira, você estará embusca de sair da rotina, conhecerlugares e pessoas e nutrir a mentecom novas informações. No entanto,será um dia desafiador e sujeito asituações dolorosas que poderãogerar desconforto. Procure cuidardas emoções e da forma como temnutrido sua mente.
Libra
Você estará mais envolvido(a) com os acontecimentos da sua vida financeira, buscando segurança. Apesar disso, será possível que se depare com reviravoltas que poderão gerar desconforto e levá-lo(a) a gastos e mudanças inesperadas. Procure ter um plano B caso algo que contava como certo não flua do jeito que você gostaria.
Escorpião
Você estará mais confiante para dar andamento aos seus projetos, cuidar da autoestima e do bem-estar. Será um dia em que as emoções afetarão sua forma de encarar a vida, e as oscilações emocionais poderão se fazer presentes. Procure buscar o apoio das pessoas que ama para se sintir seguro(a).
Sagitário
Você estará suscetível a se afetar por energias externas. Com isso, busque se recolher, voltar a atenção internamente e cuidar do seu bem-estar emocional e espiritual. Poderá se sentir mais confuso(a) e disperso(a). Portanto, evite tomar decisões importantes e se dedique às práticas espirituais para ter clareza.
Capricórnio
Nesta terça-feira, você poderábuscar mais o contato dos amigos ,bem como ter sua presença eapoio solicitados nos grupos dosquais faz parte. Será um bom diapara se aproximar de pessoas quecompartilham de ideias e propósitosem sintonia com os seus e para sededicar a obras sociais.
Aquário
Você estará envolvido(a) com ocampo profissional e em cuidardo que deseja se tornar no futuro.Será um bom dia para se aproximarde pessoas que possam abrirportas na carreira e para nutrirsuas habilidades. Apesar disso,as emoções irão interferir no seutrabalho. Procure acolhê-las para termais equilíbrio.
Peixes
Você irá se deparar com situaçõesque o(a) conectarão com seus medos e traumas, gerando bastantedesconforto. Portanto, acolha suasemoções e busque consciênciados padrões nocivos que temnutrido. Procure realizar profundaslimpezas emocionais e desapeguede sentimentos que não fazem maissentido.