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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/02/2025

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 01:30

Os nativos poderão sentir fortes influências dos astros nesta terça-feira (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Os nativos poderão sentir fortes influências dos astros nesta terça-feira Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
A influência dos astros criará um cenário de transformações e reflexões profundas nesta terça-feira. Questões internas ganharão destaque, e será essencial manter o equilíbrio para lidar com reviravoltas emocionais e acontecimentos inesperados. Cada signo sentirá os impactos dessa movimentação de maneira única, seja no campo profissional, nas relações pessoais ou no desenvolvimento interno. A seguir, confira as previsões e veja como direcionar sua energia!

Áries

Os nativos de Áries terão a chance de enfrentar desafios internos e superar inseguranças com mais consciência (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)
Os nativos de Áries terão a chance de enfrentar desafios internos e superar inseguranças com mais consciência Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Você entrará em contato com as suas sombras. Portanto, o dia será desafiador, com situações que aflorarão medos e dores. Procure realizar profundas limpezas emocionais, desapegando de sentimentos que geram sofrimento e de comportamentos nocivos que está nutrindo.

Touro

Os nativos de Touro dedicarão mais atenção às relações (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)
Os nativos de Touro dedicarão mais atenção às relações Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Você se envolverá com osacontecimentos em seus relacionamentos , com a tendênciaa ser afetado(a) de maneira maissignificativa pelo outro. Apesarda sua busca por equilíbrio nasrelações, será possível que se deparecom situações que aflorarão medose inseguranças e poderão gerardesconfortos na relação.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos poderão organizar a rotina de forma mais alinhada ao bem-estar e à produtividade (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)
Os nativos de Gêmeos poderão organizar a rotina de forma mais alinhada ao bem-estar e à produtividade Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Nesta terça-feira, você cuidará da rotina e organizará melhor seus afazeres. Apesar disso, será possível que se depare com situações que irão gerar desconforto e o(a) conectar com medos e dores profundas. Isso, por sua vez, poderá afetar a saúde e a produtividade. Procure acolher tais sentimentos e evite agir de maneira radical.

Câncer

Os nativos de Câncer se conectarão mais com as emoções e fortalecerão a autoestima (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)
Os nativos de Câncer se conectarão mais com as emoções e fortalecerão a autoestima Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Você sentirá tudo de maneira intensa e será dia de nutrir o amor-próprio e a autoestima. Poderá se apaixonar com mais facilidade, bem como se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças que afetarão seu ego, levando-o(a) a agir de modo radical.

Leão

Os nativos de Leão valorizarão mais o ambiente familiar e sentirão necessidade de recolhimento (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)
Os nativos de Leão valorizarão mais o ambiente familiar e sentirão necessidade de recolhimento Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Você se envolverá com osacontecimentos da sua casa e comas necessidades dos seus familiares ,além de buscar se recolher. Apesardisso, será um dia desafiador, noqual irá se deparar com situaçõesque aflorarão medos e doresprofundas, gerando desconforto —especialmente nas relações maisíntimas.

Virgem

Os nativos de Virgem se abrirão para novas informações e reflexões (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)
Os nativos de Virgem se abrirão para novas informações e reflexões Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Nesta terça-feira, você estará embusca de sair da rotina, conhecerlugares e pessoas e nutrir a mentecom novas informações. No entanto,será um dia desafiador e sujeito asituações dolorosas que poderãogerar desconforto. Procure cuidardas emoções e da forma como temnutrido sua mente.

Libra

Os nativos de Libra sentirão necessidade de maior estabilidade e poderão ajustar a forma de lidar com o dinheiro (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)
Os nativos de Libra sentirão necessidade de maior estabilidade e poderão ajustar a forma de lidar com o dinheiro Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Você estará mais envolvido(a) com os acontecimentos da sua vida financeira, buscando segurança. Apesar disso, será possível que se depare com reviravoltas que poderão gerar desconforto e levá-lo(a) a gastos e mudanças inesperadas. Procure ter um plano B caso algo que contava como certo não flua do jeito que você gostaria.

Escorpião

Os nativos de Escorpião demonstrarão mais confiança para seguir seus projetos pessoais e profissionais (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)
Os nativos de Escorpião demonstrarão mais confiança para seguir seus projetos pessoais e profissionais Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Você estará mais confiante para dar andamento aos seus projetos, cuidar da autoestima e do bem-estar. Será um dia em que as emoções afetarão sua forma de encarar a vida, e as oscilações emocionais poderão se fazer presentes. Procure buscar o apoio das pessoas que ama para se sintir seguro(a).

Sagitário

Os nativos de Sagitário sentirão necessidade de introspecção para organizar as emoções e fortalecer a energia (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)
Os nativos de Sagitário sentirão necessidade de introspecção para organizar as emoções e fortalecer a energia Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Você estará suscetível a se afetar por energias externas. Com isso, busque se recolher, voltar a atenção internamente e cuidar do seu bem-estar emocional e espiritual. Poderá se sentir mais confuso(a) e disperso(a). Portanto, evite tomar decisões importantes e se dedique às práticas espirituais para ter clareza.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio se dedicarão a relações que trazem apoio (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)
Os nativos de Capricórnio se dedicarão a relações que trazem apoio Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Nesta terça-feira, você poderábuscar mais o contato dos amigos ,bem como ter sua presença eapoio solicitados nos grupos dosquais faz parte. Será um bom diapara se aproximar de pessoas quecompartilham de ideias e propósitosem sintonia com os seus e para sededicar a obras sociais.

Aquário

Os nativos de Aquário focarão seus objetivos profissionais e buscarão desenvolver novas habilidades (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)
Os nativos de Aquário focarão seus objetivos profissionais e buscarão desenvolver novas habilidades Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Você estará envolvido(a) com ocampo profissional e em cuidardo que deseja se tornar no futuro.Será um bom dia para se aproximarde pessoas que possam abrirportas na carreira e para nutrirsuas habilidades. Apesar disso,as emoções irão interferir no seutrabalho. Procure acolhê-las para termais equilíbrio.

Peixes

Os nativos de Peixes poderão encontrar caminhos para transformar desafios internos e seguir com mais leveza (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)
Os nativos de Peixes poderão encontrar caminhos para transformar desafios internos e seguir com mais leveza Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Você irá se deparar com situaçõesque o(a) conectarão com seus medos e traumas, gerando bastantedesconforto. Portanto, acolha suasemoções e busque consciênciados padrões nocivos que temnutrido. Procure realizar profundaslimpezas emocionais e desapeguede sentimentos que não fazem maissentido.

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