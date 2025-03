Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/03/2025

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 14 de março de 2025 às 01:09

Enquanto alguns signos terão um dia agitado, outros irão experimentar o desejo de se recolher Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock

O dia será marcado por contrastes entre ação e introspecção, fazendo com que cada signo o vivencie de maneira única. Enquanto alguns buscarão expandir seus horizontes e investir no convívio social, outros sentirão a necessidade de recolhimento e reflexão. A energia da sexta-feira favorecerá aprendizados importantes para quem estiver disposto a encarar os desafios. Veja o que o horóscopo reserva para o seu signo e planeje suas próximas ações com mais clareza! >

Áries

Você estará envolvido(a) com os acontecimentos em seus relacionamentos e buscará equilíbrio na vida afetiva. No entanto, será possível que se depare com cobranças e críticas que poderão esfriar a relação. Procure acolher as emoções para ter mais clareza. >

Touro

Você dedicará mais atenção aos afazeres da rotina e estará envolvido(a) com os acontecimentos do dia. Será possível que surjam maiores cobranças no trabalho que poderão sobrecarregá-lo(a), ao mesmo tempo em que se sentirá disperso(a) e confuso(a). Procure cuidar das emoções e da energia para ter clareza e organização. >

Gêmeos

Você sentirá tudo de maneira intensa e dedicará mais atenção ao que nutre sua alma e a relação consigo. O desejo de realizar tudo a seu modo estará em alta. No entanto, será possível que se depare com situações que afetarão o seu ego e poderão gerar sentimentos de pessimismo. >

Câncer

Você se envolverá com os assuntos da sua casa e com as demandas familiares. Será um dia lento e sujeito a empecilhos que poderão atrapalhar seus planos. As responsabilidades possivelmente aumentarão, ao mesmo tempo em que o desejo de se recolher e desacelerar estará em alta. >

Leão

Você buscará mais movimento na vida social e qualquer lugar fora de casa chamará sua atenção. A vontade de conhecer novas pessoas estará bem presente. No entanto, possivelmente irá se deparar com empecilhos e responsabilidades que poderão atrapalhar ou atrasar os seus planos. Atente-se, também, às fantasias que cria. >

Virgem

Você estará envolvido(a) com os acontecimentos na vida financeira. Será um dia importante para cuidar melhor da forma como tem lidado com seu dinheiro e recursos. Buscará mais estabilidade, porém poderá se deparar com cobranças que irão gerar desânimo e atrasar os seus planos. >

Libra

Após alguns dias em que esteve em um movimento mais introspectivo, nesta sexta-feira sentirá como se estivesse renascendo, confiante para dar andamento aos projetos pessoais e ir em busca do que traz realização. Apesar disso, será um dia lento e confuso, em que você poderá se deparar com cobranças que afetarão a autoestima. >

Escorpião

Você estará suscetível a se afetar por influências externas. Procure desacelerar e voltar a atenção internamente, cuidando melhor das emoções e do seu bem-estar espiritual. Contudo, será um dia confuso e sujeito a cobranças que poderão deixá-lo(a) desanimado(a). >

Sagitário

Você se envolverá com as relações sociais e buscará o contato dos amigos , pois isso irá nutrir sua alma. Contudo, será um dia cheio e sujeito a cobranças que poderão sobrecarregá-lo(a), ao mesmo tempo em que o desejo de viver mais alinhado(a) com seus propósitos estará em alta. >

Capricórnio

Você estará mais focado(a) em construir o futuro que deseja. O dia será movimentado no trabalho, e suas emoções poderão influenciar sua produtividade. Além disso, haverá chances de se aproximar de pessoas que poderão abrir portas para o seu crescimento profissional. No entanto, fique atento(a) a possíveis obstáculos e mal-entendidos que possam dificultar seu progresso. >

Aquário

Você irá se deparar com situações que aflorarão seus medos e dores , capazes de despertar sentimentos bastante desconfortáveis. Procure acolher essas emoções e estar mais atento(a) com a tendência a se deixar levar pelo pessimismo. Cuide da sua energia e assuma a responsabilidade pelos próprios comportamentos nocivos. >

Peixes

O dia será um tanto desafiador, pois você entrará em contato com situações que despertarão seus medos e dores mais profundas. Será dia de acolher estes sentimentos. Atente-se à tendência a se deixar levar pelo pessimismo e procure tomar consciência de padrões que precisa abandonar. >